Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что полное возобновление инспекций агентства в Иране снизит вероятность нанесения ударов по ядерным объектам страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции после открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Я искренне считаю, что если МАГАТЭ восстановит деятельность в Иране с проведением всех необходимых проверок, вероятность военных действий против Ирана уменьшится», — отметил Гросси, отвечая на вопрос журналистов о возможных рисках утечки информации с ядерных объектов.

Он подчеркнул, что агентство строго контролирует данные и утечки информации полностью исключены.