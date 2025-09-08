В индонезийском городе Депок пожарные оказались вовлечены в необычную миссию: вернуть утонувший iPhone 15 Pro Max, сообщает World of Buzz. Местный житель потерял свой смартфон после того, как он случайно упал в пруд глубиной около двух метров.

Пытаясь спасти телефон, мужчина обратился к сотрудникам пожарно-спасательной службы. На место прибыли двое специалистов, которые сначала пытались найти устройство обычными способами, но безуспешно. Тогда пожарные приняли нестандартное решение — полностью выкачать воду из пруда с помощью насосов.

Их усилия оказались успешными: iPhone был найден и, что удивительно, остался полностью работоспособным. «Офицеры тщательно провели поиск и смогли вернуть мобильный телефон владельцу в исправном состоянии», — сообщили в пожарной службе Депока.