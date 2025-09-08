В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Судебный процесс продолжился изучением документов. Отмечалось, что оглашенные документы будут рассматриваться по эпизодам.

Одним из оглашенных документов был документ, повествующий о факте обстрела автомобиля марки «ГАЗ-21» с государственным регистрационным номером, принадлежавшего азербайджанцам, 22 февраля 1988 года. Было указано, что в тот момент в автомобиле находились Л.Ф. Мамедов, А.М. Абдуллаев, А.М. Худиев, Ш.Б. Салманова и ее несовершеннолетний ребенок.

Следующие документы касались фактов хранения огнестрельного оружия и взрывного устройства Арменом Саркисяном, приобретения и хранения взрывчатых веществ Артуром Саияном, а также массовых беспорядков в городах Шуша и Ханкенди.

В своих показаниях потерпевшая Зенфира Аббасова сообщила, что проживала вместе с двумя сыновьями в городе Ханкенди. В 1988 году они ежедневно подвергались угрозам со стороны армян. С криками «Долой Азербайджан, да здравствует армянский народ» их запугивали, угрожали сжечь дом и требовали, чтобы они уехали. Пострадавшая отметила, что Славик Айрапетян, живший по соседству с ними, несколько раз оскорблял ее, угрожал и требовал покинуть место проживания. 18 сентября 1988 года ее дом был разрушен.

Далее были обнародованы материалы по фактам массовых беспорядков, совершенных 18-19 сентября 1988 года в Шуше, Ханкенди и Ходжалы.

Согласно одному из документов, оглашенных по фактам поджога домов и квартир, в которых проживали азербайджанские жители города Ханкенди, а также другим эпизодам, свидетель Юрий Джахангирян сообщил, что Роберт Кочарян, занимавший должность «парторга» на Карабахском шелковом комбинате, стал одним из активных членов армянской организации «Крунк» и начал вести пропаганду национальной розни и вражды против азербайджанцев. Он отметил, что Р. Кочарян организовывал митинги и собрания с целью изгнания азербайджанцев и присоединения Карабаха к Армении, запугивал азербайджанских сотрудников на месте работы, оскорблял их, добивался их увольнения и требовал, чтобы так же поступали и другие армянские руководители комбината.

В суде также были оглашены документы о подрыве моста на 14-м километре автодороги Ханкенди-Шуша 7 октября 1989 года с целью блокирования города Шуша, а также автобуса марки «Икарус 250/59» 18 февраля 1990 года на трассе Евлах-Лачин, в результате чего пассажиры получили ранения.

Следующие документы касались фактов убийства несовершеннолетнего Сулейманова Тейюба Фаррух оглу близ средней школы села Туг Гадрутского района, получения ранений Шахбазовым Мирали Алислам оглу, Зейналовым Огтаем Джахангир оглу, Мамедовым Ильхамом Юнис оглу, Адыгезаловым Вилаятом Сафар оглу, Амираслановым Булутом Гусейналы оглу, а также обнаружения 3 ноября 1989 года в принадлежащем Армении гражданском вертолете марки «Ми-8» в Шушинском районе вооружения и боеприпасов (военной формы, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и различных предметов военного назначения). Кроме того, были представлены документы о факте обстрела из огнестрельного оружия на 36-м километре от станции Гафан пассажирско-грузового поезда номер 23527, следовавшего со станции Гафан до станции Шайыфлы (Зангиланский район — ред.), покушении на старшего участкового Чайкендского округа Отдела внутренних дел Гёйгёльского района, капитана милиции Абышева Матлаба Мисир оглу, ранениях Асланова Эльдара Хыдыр оглу и Мустафаева Мушфига Рашид оглу, закидывании взрывного устройства в направлении села Гарадаглы Ходжавендского района, убийстве Аббасова Сакина Сакит оглу и Гулиева Шахбаза Мурсал оглу, а также взятии в заложники Велиева Наримана Бехман оглу.

Одними из оглашенных документов стали материалы по факту вооруженного нападения на село Тодан 12 января 1990 года. Отмечалось, что в тот день примерно в 17:00 армянские вооруженные формирования, используя вертолет и пехоту, совершили вооруженное нападение на село Тодан поселка Агджакенд. В результате обстрела мирного населения погибли председатель правления колхоза имени Ханлара Алигусейнов Алигара Алиаслан оглу, Мамедов Аббасгулу Азим оглу, Гасымов Рузигяр Имран оглу и Алиев Бахтияр Надир оглу, несколько человек получили ранения.

Следующие документы касались фактов обнаружения оружия и боеприпасов среди грузов самолета (вылетевшего из Иревана) в Ханкендинском аэропорту, убийства Велиева Немана Али оглу, обстрела села Садарак, в результате которого погибли несколько человек, а также похищения Алиева Эльданиза Ильхам оглу, Вердиева Билала Абульфаз оглу и Мамедова Сахиба Джамиль оглу, которые были незаконно лишены свободы на шесть дней и подвергались пыткам.

Кроме того, в суде были продемонстрированы некоторые фотографии, относящиеся к факту нападения на село Баганис Айрым Газахского района. Отмечалось, что документы по данному делу уже исследовались на предыдущих судебных заседаниях, а потерпевшие дали показания.

Судебный процесс продолжится 11 сентября.