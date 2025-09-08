Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей города Газа покинуть его, предупредив о скором начале мощной наземной операции. Об этом он сказал, выступая в бункере штаба ВВС.

Он отметил, что за последние несколько дней израильские войска снесли 50 высоток в анклаве, которые использовало палестинское движение ХАМАС.

«Я говорю жителям Газы… слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — заявил Нетаньяху .

Ранее в понедельник утром министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль готов разрушить Газу, если палестинское движение ХАМАС не сложит оружие.