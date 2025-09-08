Азербайджан и Италия обсудили перспективы взаимных инвестиций и расширения сотрудничества в ключевых отраслях экономики. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, переговоры с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо прошли в формате видеоконференции.

«Мы подчеркнули важность многопрофильного партнерства между странами и обменялись мнениями о расширении сотрудничества в таких сферах, как энергетика, промышленность, инновации и торговля. Особое внимание уделили стимулированию взаимных инвестиций и открывающимся новым возможностям взаимодействия», — отметил Джаббаров в соцсети Х.

During the video conference with Adolfo Urso (@adolfo_urso), Italy’s Minister of Enterprises and «Made in Italy», we underscored the significance of the comprehensive partnership between our two countries. We also exchanged views on expanding cooperation in #energy, #industry,… pic.twitter.com/OEkBnsyA56

