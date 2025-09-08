Apple оказалась в центре громкого судебного скандала. Группа известных писателей обвинила корпорацию в незаконном использовании их книг для обучения искусственного интеллекта.

Истцы, среди которых Грейди Хендрикс и Дженнифер Роберсон, утверждают, что фирменный сканер Applebot получал доступ к так называемым «теневым библиотекам» — онлайн-ресурсам с пиратскими копиями произведений. Эти тексты, по словам авторов, без разрешения использовались для развития модели Apple Intelligence.

Писатели заявляют, что компания нарушила их авторские права, лишила контроля над собственными работами и получила огромную выгоду за счёт чужого труда. По их мнению, именно украденный контент сделал продукт Apple конкурентоспособным, а их книги потеряли рыночную ценность.

Это уже не первый скандал вокруг генеративного ИИ. Ранее с подобными исками столкнулись OpenAI и Anthropic. Последняя компания даже согласилась выплатить 1,5 млрд долларов для урегулирования претензий. Теперь очередь дошла и до Apple.