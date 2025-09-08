В Каспийском море задержаны браконьеры. Пресс-служба МВД сообщает, что в ходе очередного рейда был задержан 38-летний Ханмурад Ханалиев, незаконно ловивший рыбу вблизи стратегических объектов Каспийского моря.

При задержании он пытался скрыться на катере с мотором Yamaha-40, однако благодаря оперативным действиям полиции его удалось остановить. При осмотре катера были изъяты 59 рыб различных видов, выловленных с помощью сети, а также запрещённые орудия лова.

В министерстве сообщили, что в случае выявления каких-либо нарушений закона в Каспийском море и водных бассейнах, граждане могут звонить в Управление полиции на водном транспорте по номерам: 012-433-38-12 и 012-433-38-02.