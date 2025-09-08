Визит Ильхама Алиева в Китай дал мощный импульс двусторонним отношениям наших стран.

Как сообщает Minval Politika, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

«Ильхам Алиев 8 раз посещал Китай и 10 раз встречался лично с председателем Си Цзиньпином. Глава Китая назвал Ильхама Алиева другом Китая, отметив и личную дружбу. Нынешняя встреча в рамках саммита ШОС оказалась исторической: были достигнуты новые договорённости, обеспечена твёрдая поддержка. Всего Ильхам Алиев провёл в Китае 5 дней, и это самый длительный визит главы Азербайджана. Ильхам Алиев подтвердил твёрдую поддержку Китая, в том числе в сложных вопросах, вроде недопустимости разделения Китая и Тайваня», — отметила посол.

Дипломат также подчеркнула, что во время данного визита руководители двух стран обсуждали вопросы всестороннего укрепления китайско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства.

«Си Цзиньпин отметил важность расширения сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь», пропускной способности Среднего коридора, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, искусственного интеллекта и т. д. В целом сотрудничество наших стран имеет стратегические перспективы», — подчеркнула посол КНР.

Лу Мэй добавила, что президент Алиев, покидая Китай, поблагодарил её за тёплый и дружественный приём, оказанный китайской стороной.