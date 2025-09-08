Представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков прокомментировал ситуацию в Газе.

Он подчеркнул, что концепция «двух государств» по-прежнему рассматривается Баку, как и многими международными акторами, в качестве надёжной и устойчивой основы для справедливого мира между израильтянами и палестинцами.

«Продолжающийся конфликт в Газе делает это решение более отдалённым и хрупким, но не лишает его актуальности. Напротив, эта трагедия напоминает о необходимости политического урегулирования на основе международного права, безопасности и достоинства каждого человека. Роль международного сообщества заключается в поддержке любых убедительных инициатив в этом направлении», — заявил Амирбеков в интервью французской редакции телеканала I24 News.