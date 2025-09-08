В соответствии с соответствующими поручениями президента Ильхама Алиева, в городе Баку продолжаются работы над созданием пешеходных зон и благоустройством. Уже некоторое время на улице Ислама Сафарли проводятся работы по благоустройству со стороны Исполнительной власти города Баку и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. Об этом Minval сообщили в Исполнительной власти Баку.

Обновляется наземное покрытие, создается пешеходная территория, обеспечивается ее компактность. В то же время ведутся работы по обновлению существующих непригодных коммуникаций на территории. В будущем этот проект будет реализован и в других районах, а прилегающие территории будут полностью пешеходными. Данный проект также оказывает положительное влияние на общий облик и эстетику города. Также на улице Ислама Сафарли предусмотрено строительство новых зеленых зон.