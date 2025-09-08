Премьер-министр Испании Педро Санчес представил пакет мер, которые, по его словам, направлены на «прекращение геноцида в Газе».
Среди шагов, озвученных главой правительства:
закрытие испанских портов для израильских судов с оборонными системами;
запрет на использование воздушного пространства Испании для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль;
блокировка захода в порты танкеров, поставляющих топливо израильской армии;
подготовка законодательства о всеобъемлющем эмбарго на экспорт оружия в Израиль.