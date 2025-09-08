Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану предстоит кардинальная трансформация в ближайшие три года.

Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта меняет не только мировой порядок, но и сам образ жизни:

«Иной альтернативы нет. Этот процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно — промедление чревато самыми тяжёлыми последствиями».

По словам Токаева, стратегическая цель — превратить Казахстан в полноценную цифровую страну.