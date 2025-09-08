В США сообщили о дефиците тротила из-за прекращения или сокращения поставок из России, Китая и Польши. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон закупал взрывчатку в Польше, но Варшава направляет большую часть вещества на нужды Киева, что ограничивает объемы экспорта в Соединённые Штаты.

«Ранее два других крупных поставщика — Россия и Китай — полностью прекратили экспорт тротила в США», — отмечает NYT.

Чтобы решить проблему, Вашингтон выделил $435 млн на строительство собственного завода по производству тротила в штате Кентукки. Запуск предприятия запланирован на 2028 год. Кроме того, военные начали использовать пентаэритриттетранитрат (ПЭНТ) как альтернативу тротилу.