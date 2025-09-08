«Ливерпуль» установил мировой рекорд по расходам на покупку футболистов за одно трансферное окно — €483 млн.

Клуб оформил самый дорогой трансфер в истории Английской премьер-лиги, заплатив «Ньюкаслу» €144 млн за шведского форварда Александера Исака. Ранее рекордом считалась выплата €125 млн за Флориана Вирца из «Байера» в июне.

Среди других приобретений: Юго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн). Почти бесплатно достался 20-летний вратарь Армин Печи — за него заплатили всего €1,78 млн.