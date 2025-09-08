Великобритания готовится к переселению мигрантов из гостиниц в переоборудованные казармы на бывших военных базах. Как сообщает The Telegraph, официальный анонс новой стратегии ожидается в ближайшие недели.

Инициатором выступает министр внутренних дел Шабана Махмуд, которой премьер-министр Кир Стармер поручил взять под контроль кризис, связанный с нелегальной миграцией. В рамках плана власти намерены закрыть десятки отелей, ранее использовавшихся для временного проживания беженцев.

Одновременно Лондон ведёт переговоры с Германией о соглашении по обмену мигрантами — по аналогии с ранее заключённым договором с Францией. Переселение в казармы рассматривается как способ снизить расходы и оптимизировать систему предоставления убежища.