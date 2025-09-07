Россия усилила массированные удары по украинским городам, стремясь проверить реакцию мира на агрессию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, атаки затронули Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. Только в Киеве воздушная тревога длилась более семи с половиной часов, а столичные спасатели до сих пор разбирают завалы, под которыми могут оставаться тела погибших. Известно о более чем 40 пострадавших по стране, из них 20 — в столице.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что удары стали «более наглыми», поскольку Россия сознательно причиняет боль украинцам. «Это признак того, что Путин испытывает мир — смирятся ли они с этим», — подчеркнул он.

Президент добавил, что на обстрел есть широкая реакция международных партнёров, но важны не только заявления, а и реальные действия: новые санкции, тарифы и ограничения против России и связанных с ней структур.

«Их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также — наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы — логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров», — резюмировал президент.