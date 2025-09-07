Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала в соцсети Facebook фото разрушенного здания правительства после российской атаки 7 сентября.

По словам главы Кабмина, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ нанесла удар по правительственному зданию, где работает вся команда. Никто из сотрудников не пострадал, пожар удалось ликвидировать.

«Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения мы восстановим, но жизни погибших не вернуть», — подчеркнула Свириденко. По ее данным, в ту ночь по всей стране в результате обстрелов погибли четверо человек и 44 получили ранения.

Премьер-министр призвала международных партнеров усилить помощь Украине: предоставить больше систем ПВО, нарастить санкционное давление на Москву и помочь защитить энергосистему страны накануне зимы.