В Италии завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. В этом году главный приз, «Золотой лев», достался фильму «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша.

Проект является драмой о трёх семьях в США, Ирландии и Франции. В картине снимались Кейт Бланшетт и Адам Драйвер. Фильм привезёт в Россию компания «Вольга».

Известно, что председателем жюри основного конкурса был американский режиссёр Александр Пэйн («Оставленные»).

Вот список победителей.

• «Золотой лев»:

«Отец, мать, сестра, брат» — реж. Джим Джармуш

• Гран-при жюри:

«Голос Хинд Раджаб» — реж. Каутер Бен Ханья

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру:

Бенни Сафди — «Крушащая машина»

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль:

Тони Сервилло — «Помилование»

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль:

Синь Чжилэй — «Солнце встаёт над всеми нами»

• Лучший сценарий:

Валери Донзелли, Жиль Маршан — «На работе»

• Спецприз жюри:

«Под облаками» — реж. Джанфранко Рози

• Приз им. Марчелло Мастроянни лучшему молодому (-ой) артисту (-ке):

Луна Ведлер — «Молчаливый друг»

• Секция «Горизонты» — гран-при:

«На дороге» — реж. Давид Паблос

• «Горизонты» — лучшая режиссура:

Анупарна Рой — «Песни забытых деревьев»

• «Горизонты» — лучшая актриса:

Бенедетта Понкароли — «Похищение Арабеллы»

• «Горизонты» — лучший актёр:

Джакомо Кови — «Год школы»

• Приз за лучший дебютный фильм им. Луиджи Де Лаурентиса:

«Короткое лето» — реж. Настя Коркия

• Почётный «Золотой Лев» за вклад в кинематограф:

Вернер Херцог и Ким Новак

Отметим, что картина азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Проповедь пустоте» (Sermon to the Void, «Boşluğa xütbə») также была представлена на кинофестивале. Фильм вошёл во внеконкурсную программу художественного кино Out of Competition Fiction.