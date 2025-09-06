Агентство Reuters по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV) удалило видео, на котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали способы продления жизни и трансплантации органов. Запись была лицензирована CCTV, однако вещатель отозвал разрешение на её использование.

О беседе также сообщало агентство Bloomberg. На записи Си Цзиньпин произнёс несколько фраз на китайском языке, включая выражения «в наши дни» и «70 лет». После этого переводчик сообщил по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Ответ Путина журналистам не был слышен, однако запись зафиксировала слова переводчика по-китайски: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

Си Цзиньпин также отметил: «Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет».

Запись была сделана 3 сентября в Пекине, когда Путин и Си шли на военный парад, посвящённый 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.