Количество трудовых договоров в частном секторе ненефтяной промышленности Азербайджана превысило 1 миллион. С 2019 года здесь было заключено почти 470 тысяч новых договоров, что соответствует росту на 87%. Сегодня на долю частного ненефтяного сектора приходится более 55% всех трудовых договоров в стране.

Как отметил министр экономики республики Микаил Джаббаров на платформе X, столь значительные результаты стали возможны не только благодаря экономическому росту и созданию новых рабочих мест, но и проведённым налоговым реформам. Среди ключевых факторов он выделил внедрение 7-летнего режима налоговых льгот, направленное на «обеление» заработных плат, рост занятости в ненефтяном секторе и повышение уровня прозрачности.