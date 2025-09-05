Неизвестный бизнесмен из штата Риу-Гранди-ду-Сул завещал нападающему сборной Бразилии Неймару 6 млрд реалов (свыше $1 млрд). Об этом сообщает MTV.

По данным СМИ, 31-летний предприниматель не был знаком с футболистом и не состоял с ним в родстве. Завещание он оформил у нотариуса в июне, отметив, что восхищается Неймаром.

Представители игрока заявили, что пока не получали официального уведомления.

Неймар — воспитанник «Сантоса», за карьеру он успел выступить за «Барселону», ПСЖ и «Аль-Хиляль», а в январе 2025 года вернулся в «Сантос». В составе сборной у него 79 голов в 128 матчах.