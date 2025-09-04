США намерены свернуть программы поддержки в сфере безопасности для европейских стран, граничащих с Россией, сообщает Financial Times.

По данным издания, официальные лица Пентагона недавно уведомили дипломатов этих государств о прекращении финансирования инициатив, связанных с подготовкой и вооружением военных в Восточной Европе.

Отказ от этих программ приведёт к сокращению помощи на сотни миллионов долларов. В Евросоюзе решение администрации Трампа вызвало недоумение и было воспринято как неожиданное и «шокирующее».