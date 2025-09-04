Сборная Турции обыграла национальную команду Грузии в квалификационном матче к чемпионату мира-2026 по футболу. Игра группы Е прошла в Тбилиси и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже на 3-й минуте Мерт Мюлдюр вывел Турцию вперёд, а затем дубль оформил Керем Актюркоглу (41-я и 52-я минуты). Грузия сумела сократить отставание благодаря голам Зурико Давиташвили (63-я минута) и Хвичи Кварацхелии (90+8).

На 71-й минуте турки остались в меньшинстве — красную карточку получил Барыш Йылмаз. Несмотря на это, команда удержала победный результат.

После встречи Турция возглавила группу Е, а Грузия осталась на последнем месте без очков.