В августе в Казахстане за терроризм и экстремизм осуждены 12 граждан республики. Об этом говорится в сообщении Комитета национальной безопасности государства.

Согласно информации, 11 осуждённых пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, ещё один намеревался выехать за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.

«Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к разным срокам лишения свободы. Работа в данном направлении продолжается», — отмечается в сообщении.