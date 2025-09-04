В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Судебное заседание продолжилось оглашением показаний обвиняемого Гарика Мартиросяна на предварительном следствии по уголовному делу и других относящихся к нему документов.

Согласно его показаниям на предварительном следствии, с начала 1993 года по конец 1994 года, а также в период 44-дневной войны 2020 года и с января по 20 сентября 2023 года он был на боевом дежурстве на позициях, подвергал обстрелу из оружия азербайджанских солдат.

Виталий Баласанян руководил воинским подразделением «формирований самообороны Аскерана», сформированным в Ходжалинском районе. Он также вступил в ряды этих воинских формирований в начале 1993 года.

После окончания 44-дневной войны он услышал, что «исполнительная власть Аскеранского района» выделяет деньги лицам, «защищающим села, подчиненные району», поэтому отправился туда и получил денежные средства в размере около 200 тыс. армянских драмов (500 долларов США).

С января 2023 года он находился на посту на оккупированных в то время вооруженными силами Армении территориях Азербайджана, получая за это ежемесячную зарплату. Во время несения службы ему был выдан автомат марки АКС. Он был задержан в ходе антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года.

Затем были зачитаны показания обвиняемого Гургена Степаняна, данные на предварительном следствии по уголовному делу, и другие относящиеся к нему документы.

В своем показании на предварительно следствии он сказал, что является гражданином Республики Армения и 3 ноября 2005 года был призван на военную службу военным комиссариатом Вайкского района (ред. — Дерелаязский махал, Пашалынский район). Он служил солдатом в воинской части в поселке Гадрут Азербайджана, который в то время находился под оккупацией армянских вооруженных сил.

Командиром воинской части был полковник Вачаган Нерсесян, командиром батальона — майор Ашот Арутюнян и командиром роты — капитан Армен Арутюнян. Назначением воинской части являлось несение военнослужащими службы на созданных в Физулинском районе постах в порядке дежурства. 3 ноября 2007 года он завершил военную службу и вернулся в Республику Армения в город Джермук.

Гарик Мартиросян вместе с Меликсетом Пашаяном, Эриком Газаряном и Давидом Аллахвердияном с января до 20 сентября 2023 года нес службу на созданном под руководством сельского «исполнительного представителя» Эдо Мусаеляна посту в Аскеранском районе, который в то время находился под оккупацией.

Далее были зачитаны показания обвиняемого Мадата Бабаяна, данные предварительному следствию по уголовному делу, и другие относящиеся к нему документы.

Мадат Бабаян в своем показании на предварительном следствии заявил, что в 1988 году армяне сформировали вооруженные отряды в городе Ханкенди и начали организовывать массовые убийства среди азербайджанского населения на различных территориях. Сам он начал добровольно участвовать в боевых действиях в начале 1990-х годов, присоединившись к отрядам под руководством армянских командиров по имени Свис и Нурик в селе Чардаглы Агдеринского района.

В 1990-1992 годах он участвовал в боевых операциях, которые велись против Азербайджана на территории сел Сырхавенд, Умудлу, Баш Гюнейпейе, Баширляр, Джанъятаг, Черектар, Дамгалы, Гюльятаг, Хайад, Хатынбейли, Имарет Гарванд, Гарашлар, Газанчи, Меликли, Маралъянсаров, Орта Гюнейпейе, Шахмансурлу, Ярымджа, Ени Гаралар и других сел Агдеринского района, где проживало азербайджанское население.

Также он в 1990-1994 годах участвовал в боях в направлении села Суговушан под руководством командира батальона Роберта Саркисяна. В этих боях они убили многочисленных военнослужащих Азербайджанской Республики.

Во время войны, 23 февраля 1992 года, он вместе со своими сослуживцами Вамиком Петросяном, Валериком Петросяном, Давидом Григоряном, Альбертом Григоряном (по прозвищу «Або»), Ширином Шириняном, Спартаком Акопяном и другими двадцатью боевиками, чьих имен он не помнит, прибыл в Ханкенди.

Он сообщил, что в тот период руководителями воинских подразделений вооруженных сил Армении были лица по имени Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Аркадий Тер-Тадевосян, Виталий Баласанян.

М. Бабаян в своих показаниях предварительному следствию отметил, что 24 февраля Аркадий Ширинян, выступая перед 3-й ротой, заявил, что на следующий день, то есть, 25 февраля 1992 года, около полуночи они нападут и устроят резню мирного азербайджанского населения Ходжалы. По приказу командира Аркадия Шириняна началась подготовка к этому.

Перед началом штурма город Ходжалы подвергся непрекращающемуся обстрелу с расположенных в высокогорной местности в направлении Ханкенди позиций, где были установлены артиллерия и реактивные системы залпового огня, а также из орудий, минометов и других видов боеприпасов.

После продолжавшегося около 30-40 минут обстрела из артиллерии, минометов и систем БM-21 «Град» боевики в ночь с 25 на 26 февраля около полуночи вошли в город Ходжалы. Войдя в город, они открыли огонь по мирным жителям Ходжалы с использованием автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также стали поджигать их дома.

Некоторые жители босиком и с грудными детьми на руках бросились бежать через реку Гаргар близ Ходжалы в сторону близлежащих гор и села Шелли Агдамского района.

Бежавших расстреливали другие армянские вооруженные формирования, которые именно с этой целью выжидали на заранее установленных постах вокруг города.

М. Бабаян также по приказу стрелял автоматной очередью по всем, независимо от пола и возраста. Аркадий Ширинян и другие командиры приказали учинить там особые зверства. Поскольку Ходжалы долгое время находился в осаде, жители не могли покинуть его, и во время атаки спастись удалось лишь немногим.

26 февраля около 10 часов утра, после того как они устроили массовые убийства и разграбления в городе и в гористо-лесистой местности за его пределами, полковник Аркадий Ширинян отдал приказ о прекращении огня. В то время шел снег и к утру весь снег на земле был полностью пропитан кровью, сотни трупов мирных жителей были разбросаны по земле.

После прекращения огня они спросили у Аркадия Ширинияна, что им делать дальше, на что он приказал собрать трупы и раненных с территории. С близлежащих мест, расположенных рядом с их позициями, они собрали примерно 150-200 тел. Среди них были малолетние дети, молодые и пожилые женщины, мужчины, старики.

При сборе трупов они обнаружили в этом районе несколько раненных, лежавших на земле. Они собрали их отдельно, на расстоянии примерно 7-8 метров от трупов, после чего Вамик Петросян по радиосвязи сообщил Аркадию Ширинияну о раненных. Через несколько минут из Ханкенди прибыл автомобиль скорой помощи, который отвез этих раненых в город. О дальнейшей судьбе раненных ему ничего не было известно. В целом, поскольку армянские военнослужащие, находившиеся в Ходжалы, были рассредоточены по территории, они собирали тела отдельно, по частям.

После того как тела были собраны, прибыли три грузовых автомобиля марки «Урал», и они загрузили трупы в машины. В тот момент Вамик и Ширин, громко смеясь, сказали: «Это турки, мы всегда должны так относиться к туркам».

В целом, во время массового убийства Вамик Петросян и Ширин Ширинян отличались особой жестокостью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил, что Вамиκ Петросян — 1953 года рождения, а Ширин Ширинян — 1950 года рождения.

Он отметил, что в составе вооруженных подразделений, вошедших в город Ходжалы со стороны Ханкенди, были танки Т-72 и Т-55, а также боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2. По слухам, эта техника была взята у 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расквартированного в Ханкенди.

Обвиняемый отметил, что с 26 февраля по 8 марта 1992 года в Ходжалы продолжались массовые мародерства. В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил, что командир Аркадий Ширинян приставил многочисленных армянских военнослужащих охранять территорию, поручив «Не позволять жителям, прибывающим из Ханкенди, грабить дома». Эти дома, как выяснилось, были предназначены для разграбления участниками резни и другими армянскими военнослужащими. В целом многочисленные армянские военные, принимавшие участие в Ходжалинской резне, впоследствии занимались мародерством и другими варварствами.

М. Бабаян сообщил, что до 16 ноября 1993 года принимал участие в боях на территории населенных пунктов Суговушан, Хейвалы, Джанъятаг, Гюльятаг, города Агдере, а также сел Талыш и Сейсулан. 16 ноября Вамиκ Петросян и Ширин Ширинян были смертельно ранены в бою с азербайджанцами, сам же он получил огнестрельное ранение в левое плечо. После лечения в госпитале, расположенном в Ханкенди, он вновь вернулся к боям в Суговушанском направлении Агдеринского района и лишь в конце 1994 года был демобилизован из вооруженных формирований.

Хотя сам он не участвовал в 44-дневной войне в сентябре-ноябре 2020 года, его сыновья Армен и Масис принимали участие в ряде боев. 20 сентября 2023 года вечером азербайджанские военнослужащие задержали его с автоматом АКС-74 в руках.

Были оглашены показания обвиняемого по делу Меликсета Пашаяна, данные им в ходе предварительного следствия, а также другие относящиеся к нему документы.

В своих показаниях на предварительном следствии он сообщил, что в 1993-1995 годах, в 2020 году во время 44-дневной войны, а также в период с мая по 20 сентября 2023 года он в составе вооруженных формирований довольно долго нес службу на постах на указанных территориях и боевое дежурство. Он отметил, что нес службу на постах в селах Сума, Гюллиджа и Сарыджалы Агдамского района, в селе Агбулаг Ходжавендского района и в городе Агдере. При задержании у него были обнаружены автомат АК-74, магазин к нему и патроны.

Затем были оглашены показания обвиняемого Давида Аллахвердяна, данные им в ходе предварительного следствия, а также другие относящиеся к нему документы.

В своих показаниях на предварительном следствии обвиняемый сообщил, что 11 декабря 2006 года был призван на военную службу «Аскеранским районным военным комиссариатом». Командиром полка, в котором он нес службу, был полковник Артур Артунян, командиром батальона — полковник-лейтенант Храй, а командиром роты — Артик Гаспарян. По его словам, назначение полка заключалось в обеспечении постов, созданных на территории Агдамского района, в то время находившейся под оккупацией вооруженных сил Армении, личным составом.

Он сообщил, что нес службу на посту в Агдамском районе, на территории, название которой ему неизвестно. В период военной службы он проходил ее поочередно: одну неделю — в расположении полка, а следующую — на передовом посту в Агдамском районе. На противоположной стороне, напротив их позиций, службу несли военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Д. Аллахвердян в своих показаниях отметил, что в 2008 году завершил военную службу. 1 сентября 2020 года он был «назначен» на должность «руководителя сектора по сельскому хозяйству» «Совета безопасности» самопровозглашенного режима. Во время 44-дневной войны, 30 сентября, «Аскеранским военным комиссариатом» ему была направлена повестка. Он и другие призывники были доставлены на грузовом автомобиле марки «КамАЗ» на местность между Физулинским и Ходжавендским районами, название которой ему неизвестно.

По его словам, в ноябре 2020 года он слышал, что «Совет безопасности» самопровозглашенного режима был упразднен. В 2021 году он был «назначен» на должность «советника министра сельского хозяйства».

С января 2023 года он нес военную службу на постах, расположенных на территориях Азербайджана, которые в то время находились под оккупацией вооруженных сил Армении. В сентябре того же года, во время проведения антитеррористической операции, при его задержании азербайджанскими военными у него были обнаружены автомат, обойма к нему и патроны.

Затем были оглашены показания обвиняемого Василия Бегларяна, данные им в ходе предварительного следствия. Он сообщил, что в ноябре 2011 года был призван на срочную военную службу Ходжавендским «районным военным комиссариатом» и проходил ее в воинской части, дислоцированной в Агдере. В то время командиром воинской части был офицер по имени «Асирян Эдо», имена и фамилии других командиров он не помнит. По его словам, в состав части входили 4 батальона общей численностью около 1000 человек.

В 2019 году он вместе с семьей переехал в Иреван. В. Бегларян в своих показаниях заявил, что не участвовал в 44-дневной войне 2020 года. Осенью 2022 года он прибыл на территории Азербайджана, находившиеся в то время под оккупацией, и начал нести службу за денежное вознаграждение.

В сентябре 2023 года во время проведения Азербайджанской армией антитеррористической операции он был задержан.

Затем были оглашены показания обвиняемого Эрика Газаряна, данные им в ходе предварительного следствия. В своих показаниях он сообщил, что родился в Гафанском районе Армении и проходил военную службу на территории Армении. В 2021 году, находясь в городе Гафан, он слышал, что миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян прибыл на территории Азербайджана, которые в то время находились под оккупацией, и обещал хорошее вознаграждение лицам, желающим воевать против азербайджанцев.

В феврале того же года он обратился в военный комиссариат города Гафан с заявлением о желании проходить службу по контракту в одной из воинских частей, расположенных в Карабахе. Эрику Газаряну сообщили, что для этого он должен обратиться в воинскую часть, дислоцированную в Ханкенди. Таким образом, в апреле 2021 года с Э. Газаряном был заключен контракт сроком на три года. До сентября 2023 года он нес военную службу на территориях Азербайджана, которые в то время находились под оккупацией. В сентябре того же года он был разоружен и задержан военнослужащими Азербайджанской армии.

Судебное заседание продолжится 5 сентября.