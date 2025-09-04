Россия утверждает, что «полностью выплатила компенсации» за самолёт AZAL, сбитый её военными.

По данным МИД РФ, авиакомпании перечислено около 11 млн долларов, а пострадавшим пассажирам и семьям погибших выплачено около 4 млн долларов.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т. ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Кыргызстана, по 1 из 6 граждан Казахстана, — утверждают в ведомстве. — Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается».