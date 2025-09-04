Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Китая. Об этом заявил президент Владимир Путин 4 сентября во время встречи с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

По словам главы государства, это решение станет ответом на аналогичный шаг Пекина, который ранее открыл безвизовый въезд для россиян.

«Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — подчеркнул Путин.

Сроки вступления инициативы в силу пока не названы.