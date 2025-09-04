В Хачмазском районе проведена проверка по факту незаконного содержания редких животных в ресторане «Чянлибель». Основанием для действий стало обращение гражданина, поступившее на официальный аккаунт Общественного объединения IDEA. К расследованию подключились сотрудники МВД и Министерства экологии и природных ресурсов.

В ходе проверки специалисты обнаружили и изъяли одного фламинго, двух лебедей-кликунов и трёх шиншилл, занесённых в Красную книгу Азербайджана. Животных передали ветеринарам Бакинского зоологического парка.

Первичный осмотр показал, что у птиц были подрезаны крылья, чтобы воспрепятствовать их естественной миграции. Сейчас спасённые животные проходят обследование и реабилитацию в клинических условиях.