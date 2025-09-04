Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил о том, что глава государства Дональд Трамп сделал конфликт в Украине выгодным для Америки.

По его словам, при президентстве Джо Байдена налогоплательщики США финансировали военную помощь Украине без каких-либо соглашений в сфере редкоземельных металлов.

«Сейчас же, при Трампе, мы не только ведём переговоры с Путиным — чего не делал Байден, — но и видим, что европейские союзники вместе с Канадой закупают американское оружие для поддержки Украины. Это создаёт рабочие места в США», — подчеркнул он.

Он добавил, что такая ситуация выгодна одновременно Америке, Европе и Украине, которая получает возможность продолжать оборону.

