1–2 сентября 2025 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил Словению и принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме.

Как сообщает МИД Азербайджана, дипломат выступил на панельных дискуссиях, где обсудил международную повестку, процесс нормализации отношений с Арменией и итоги Вашингтонского саммита 8 августа. Он подчеркнул важность региональной стабильности и роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Отдельное внимание было уделено крупным энергетическим и транспортным проектам, в частности развитию «Среднего коридора». Рзаев также отметил значимость председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), где были приняты ключевые долгосрочные решения.

В ходе визита состоялись двусторонние встречи, а также обсуждение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО и роли ЕС в поддержке мирного процесса в регионе.