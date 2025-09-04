3 сентября завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Данный визит был весьма насыщенным и достаточно результативным для нашей страны. Информационное пространство в буквальном смысле слова разрывается от избытка различного материала, а политологи и аналитики благодаря своим комментариям осветили практически все интересные моменты прошедших в Китае мероприятий. Очередной саммит ШОС по праву можно считать знаковым событием современной системы международных отношений.

Бесспорно, всех нас искренне радует то обстоятельство, что факту участия Азербайджана в данном мероприятии как в международной, так и в отечественной прессе было уделено достаточно большое внимание. Наша страна была не просто гостем мероприятия, она практически определила мирную повестку данного саммита. Конечно же, были и те, кто ждали провокационной ситуации, которая могла бы стать информационным поводом для очередного конфликта. Однако их ожидания не оправдались, и информационные манипуляции не дали своего результата. Спровоцировать международный скандал не удалось.

Именно в данном контексте посредством конкретных фотографий, которые были сделаны во время визита в Китай, попытаемся «увидеть» некоторые ответы, которые позволят адекватно, а главное — объективно оценить факт участия Азербайджана на саммите ШОС.

Фото 1, 2. Азербайджан выступает за неприкосновенность традиционных семейных ценностей и открыт миру для международной интеграции.

Фото 3. Международный статус Азербайджана сегодня таков, что наша страна является полноценным и равноправным партнёром государств, претендующих на мировое лидерство.

Фото 4. Азербайджан интенсивно развивает географию своих стратегических партнёров.

Фото 5. Никакие обстоятельства не могут изменить братские отношения с Турцией.

Фото 6. Вопреки всем препятствиям Кавказ может и будет сидеть за одним столом мира.

Фото 7. Мир реализован, мир достигнут! Кавказ должен перестать быть ареалом чьих-то геополитических баталий.

Фото 8. Азербайджан — независимая страна и имеет все необходимые потенциалы для того, чтобы обеспечить безопасность своих национальных интересов.

Фото 9, 10. Наши международные связи основаны исключительно на доверительных отношениях.

Фото 11. Азербайджан умеет ценить уважение и доверительные отношения.

Фото 12. Азербайджан никогда не захлопывает за собой двери и всегда готов принять тех, кто приходит с миром.