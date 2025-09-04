4 сентября в 00:25 в территориальных водах Азербайджана у Нефтчалинского района было замечено быстрое неизвестное плавсредство, сообщают Госпогранслужба и Генпрокуратура.

При попытке пересечь границу нарушителей обстреляли по моторной части лодки. После возгорания оба человека вместе с пакетом наркотиков бросились в море. Их удалось спасти, оказать медпомощь, а пожар был потушен. В пакете обнаружено 11,85 кг наркотиков.

По предварительным данным, задержанные — граждане Ирана 1994 и 1996 годов рождения. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативные мероприятия.