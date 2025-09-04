Председатель Азербайджанского комитета по отбору фильмов Шамиль Алиев отметил, что работа уже представлена в академию. Длинный список объявят в октябре, короткий — в декабре, основные номинации в январе 2026 года, а церемония пройдёт в марте в Лос-Анджелесе, сообщает «Азертадж».

Фильм снят Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Минкульта и Киноагентства. Это первая серия многосерийного проекта о жизни мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, приуроченного к 100-летию со дня его смерти. Лента показывает ключевые события конца XIX — начала XX веков и акцентирует вклад Тагиева в развитие нефтяной промышленности, инфраструктуры Баку и открытие первой школы для девочек в мусульманском Востоке.

Съёмки проходили в 76 локациях, в массовых сценах участвовали около 2500 человек, изготовлено более 300 декораций и сотни костюмов.

Главный продюсер — Арзу Алиева, режиссёр — Заур Гасымлы. В картине снялись Парвиз Мамедрзаев (Тагиев), Гурбан Исмайылов, Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева.