Азербайджанские производители будут экспортировать в Китай куриные лапки. Об этом заявил глава Общественного объединения «Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц» Мурват Гасанли. Китай заинтересован в покупке именно этой части производимой в стране птицы. В настоящее время ведется оформление документации для налаживания поставок.

В Китае куриные лапки считаются большим деликатесом: из них делают блюда с добавлением кисло-сладкого соуса, и даже продают в упаковках как чипсы. Куриные лапки в Китае называют «ножками Феникса». Это традиционная закуска, деликатес. Лапки жарят, маринуют, тушат, варят – рецептов множество. Китай – крупнейший покупатель куриных лапок в мире.

Следует отметить, что ни каждая куриная лапка по душе китайцу. К ним у них особо строгие требования. Так, по требованиям Китая, процент лома куриных лап должен быть не больше 5%, не допускается к ввозу в страну куриных лапок с гематомами и кровоизлияниями, чёрными наростами и жёлтой кожицей.

Параллельно Азербайджан поставляет столовые яйца в США и ОАЭ. Только Соединенные штаты заключили договор на текущий год на покупку 100 млн. куриных яиц. К настоящему времени туда отправлено 50-60 млн. яиц.