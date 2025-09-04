Замминистра обороны РФ Анна Цивилева на Восточном экономическом форуме заявила, что именно война в Украине сделала Россию одним из мировых лидеров по протезированию конечностей. По её словам, участники боевых действий стали «драйверами», через которых государство начало активно внедрять зарубежный опыт и новые разработки.

Цивилева признала, что ранее инвалиды сталкивались с длинными очередями и получали лишь искусственную часть тела без последующего обучения. Теперь, по её словам, внедрён «комплексный цикл» — от подготовки и установки протеза до обучения использованию с максимальным восстановлением функций. Она подчеркнула, что по уровню протезирования Россия «впервые не уступает Китаю», хотя это потребовало «огромных инвестиций и денег».

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), к концу 2024 года около 376 тыс. россиян получили тяжёлые ранения на фронте, половина из них — ампутации. Это означает, что число ампутантов среди военных превысило 180 тыс. человек.

Несмотря на рост бюджетных расходов — до 60–70 тыс. протезов в год против 27 тыс. до войны, — потребности не покрываются. Врачи сообщают, что многие раненые месяцами ждут протезирования в реабилитационных центрах, где по регламенту на это должно уходить лишь несколько недель.