На фоне укрепления сотрудничества Пекина и Москвы президент США Дональд Трамп поручил Пентагону «восстановить американскую армию». Об этом заявил глава оборонного ведомства Пит Хегсет в эфире Fox News.

По его словам, США не стремятся к войне, но должны обладать мощью, чтобы её предотвратить. Модернизация охватит все направления: космос, авиацию, флот, подводные силы и системы дальнего поражения.

Хегсет связал военный парад в Пекине с демонстрацией новых вооружений с «ошибками прежней администрации США», которые позволили Китаю и России усилить позиции. Министр отметил, что у Вашингтона есть возможности, которые Пекин не сможет воспроизвести, в частности система ПРО «Железный купол».

Аналитики на Западе отмечают, что Китай стремится создать альтернативный центр силы, и именно это вынуждает США к масштабной перестройке армии.