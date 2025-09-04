В Измире состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Об этом Шахбазов написал в соцсети X.

«В Измире мы провели продуктивную встречу с участием министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара и делегаций обеих сторон по вопросам развития сотрудничества в двусторонних и региональных проектах в области углеводородов и возобновляемых источников энергии. Мы обсудили создание инфраструктуры для экспорта электроэнергии в Турцию по различным маршрутам», — говорится в публикации министра.

Кроме того, в рамках IV Азербайджано-турецкого энергетического форума, проходящего в Измире, были заслушаны доклады рабочих групп по углеводородам и нефтехимии, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии, регулированию, энергоэффективности и горной промышленности. По итогам обсуждений определены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.