Действие 5-й статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса, не будет распространяться на страны-партнеры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. Российские СМИ сообщают, что об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее», — сказал Марк Рютте журналистам в Праге.

После саммита НАТО в Гааге Марк Рютте и партнеры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия — договорились развивать сотрудничество в области новейших технологий, создавать новые возможности для оборонно-промышленного взаимодействия и разработать совместные проекты в космической и морской сферах.