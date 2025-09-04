Вице-премьер России Алексей Оверчук надеется, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к ситуации с 13 задержанными российскими гражданами. Как передает ТАСС, об этом он заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«С Азербайджаном в первую очередь, конечно же, нас беспокоит то, что наши 13 граждан находятся в Азербайджане, удерживаются там. И мы надеемся, что эти люди скоро окажутся на родине. И надеемся здесь на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой», — сказал он.