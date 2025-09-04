Лидеры НАТО договорились о принятии Гаагской инвестиционной программы, главной составляющей которой является увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП. Это означает удвоение расходов членов альянса и вливаний в его бюджет к 2035 году. О том, как данное решение повлияет на взаимодействие Азербайджана с Турцией, являющейся членом Альянса, какие направления могут быть охвачены и насколько своевременным можно его считать в эпоху растущих угроз и вызовов, Minval Politika поговорил с военными экспертами.

Так, по мнению Тамерлана Вагабова, решение НАТО о принятии Гаагской инвестиционной программы, предусматривающей рост расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году (с акцентом на 3.5% для ключевых оборонных нужд и 1.5% для связанных с безопасностью инвестиций), несомненно, окажет положительное влияние на оборонно-техническое взаимодействие Азербайджана с Турцией как членом Альянса.

Отметим, что Вагабов в разные годы занимал пост советника главы МВД Украины, главы Офиса реформ МВД Украины (2021-2022гг), должности в Министерстве обороны Украины, Госконцерне Укробронпром, МИДе, МВД и Министерстве экономики Азербайджана, координатора антитеррористического проекта Генерального секретариата Интерпола во Франции (2005- 2006гг).

«Это создаст дополнительные ресурсы для модернизации вооружений, совместных учений и технологического обмена, что напрямую затронет турецко-азербайджанские связи. Турция, как один из ключевых игроков НАТО с растущим оборонным бюджетом, уже давно является стратегическим партнером Азербайджана: двусторонние соглашения, такие как Шушинская декларация 2021 года и Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке, предусматривают совместные военные учения, поставки техники (например, дронов «Байрактар») и оборонно-промышленное сотрудничество. Увеличение расходов НАТО позволит Турции инвестировать больше в свои оборонные программы, что, в свою очередь, усилит трансфер технологий и экспертизы в Азербайджан на двусторонней основе, минимизируя риски зависимости от коллективных механизмов Альянса», — сказал собеседник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, считает эксперт, как выдающийся стратег всегда демонстрировал умение соблюдать баланс интересов: «Он знает, когда углублять партнерства, чтобы укрепить национальную безопасность без потери суверенитета. Под его руководством Азербайджан уже успешно интегрировал турецкие технологии в свою армию, что было видно во Второй Карабахской войне».

«Это решение НАТО не нарушит, а, скорее, усилит динамику, поскольку Азербайджан продолжит развивать оборонную промышленность через двусторонние каналы с Турцией и другими государствами, такими как Израиль или Пакистан, избегая полной привязки к НАТО. В итоге сотрудничество станет более технологически насыщенным, с фокусом на совместные проекты в области беспилотников, кибербезопасности и логистики, что повысит общую устойчивость региона к внешним угрозам», — отметил он.

По мнению Вагабова, увеличение расходов НАТО открывает новые горизонты для сотрудничества с Азербайджаном, особенно в рамках программ «Партнерства ради мира» и Индивидуального плана действий по партнерству, которые Азербайджан реализует с 1994 года.

В этой связи он назвал ключевые направления, которые могут быть охвачены:

— Оборонно-техническое и промышленное сотрудничество: дополнительные средства НАТО позволят расширить обмен технологиями, включая модернизацию вооружений и совместное производство. Азербайджан с его растущей оборонной промышленностью (производство боеприпасов, дронов и систем ПВО) может участвовать в проектах по стандартизации оборудования по нормам НАТО, что уже частично реализуется через турецкий канал;

— Образование и подготовка войск: усиление бюджетов Альянса усилит программы по обучению, такие как «Программа улучшения оборонного образования», где Азербайджан уже сотрудничает в академическом обмене. Это охватит тренинги по кибербезопасности, антитеррору и миротворчеству, повышая совместимость азербайджанской армии с силами НАТО;

— Энергетическая и критическая инфраструктурная безопасность: как ключевой поставщик энергоносителей в Европу через Южный газовый коридор Азербайджан может углубить партнерство в защите трубопроводов и портов от гибридных угроз, включая кибератаки. Увеличение расходов НАТО на 1.5% для безопасности позволит финансировать совместные проекты в этом направлении;

— Миротворчество и логистика: Азербайджан уже доказал свою совместимость, участвуя в миссиях НАТО в Афганистане (с 2002 по 2021 год, до 120 военнослужащих), Ираке и на Балканах (Косово).

«Новые бюджеты расширят такие инициативы, включая логистическую поддержку для операций Альянса в Евразии. Под стратегическим видением Ильхама Алиева эти направления будут развиваться прагматично, фокусируясь на взаимной выгоде: Азербайджан получит доступ к передовым технологиям, а НАТО — надежного партнера в Каспийском регионе без формального членства», — подчеркнул эксперт.

Говоря об актуальности решения НАТО об увеличении расходов с учетом растущих угроз в мире, Вагабов отметил, что оно крайне актуально «в контексте эскалации глобальных угроз в 2025 году, включая агрессию России в Украине, кибератаки со стороны государственных акторов и распространение самодельных взрывных устройств в асимметричных конфликтах».

«НАТО идентифицирует Россию как первичную угрозу для евроатлантической безопасности, а Китай — как системный вызов, что требует усиления сдерживания и обороны. Увеличение до 5% ВВП позволит Альянсу инвестировать в передовые системы, такие как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект в разведке и защиту критической инфраструктуры, например, портов от киберугроз. В мире, где угрозы становятся мультидоменными (гибридные войны, дезинформация, климатические риски), такой шаг не просто реактивный, а проактивный: он компенсирует пробелы в европейской обороне, особенно после уроков Украины, и усиливает коллективную устойчивость», — сказал он.

По словам эксперта, для регионов вроде Южного Кавказа, где пересекаются интересы России, Ирана и Китая, это решение своевременно, поскольку повышает барьер для агрессии.

«Ильхам Алиев как мастер геополитического баланса понимает это: Азербайджан, не будучи членом НАТО, может извлечь пользу от стабилизирующего эффекта, укрепляя собственную оборону через двусторонние партнерства, что делает глобальный контекст еще более релевантным для национальной стратегии», — считает собеседник.

Озвучивая общую оценку сотрудничества НАТО-Азербайджан, Вагабов сказал: «Оцениваю как стратегически выверенное и высокоэффективное, особенно под руководством Ильхама Алиева, который демонстрирует выдающееся понимание глобальной динамики, зная, когда углублять связи, а когда сохранять независимость».

«С 1994 года Азербайджан эволюционировал от базового участия в Партнерстве ради мира к активному партнеру в Индивидуальном плане действий, фокусируясь на практических аспектах: от миротворческих миссий в Афганистане (где Азербайджан обеспечил 40% логистики НАТО), Ираке и Косово до научного сотрудничества в программе «Наука во имя мира и безопасности». Это не формальный альянс, а прагматичный диалог, который усиливает совместимость азербайджанской армии со стандартами НАТО — уровень подготовки войск Азербайджана уже высок, как подтверждают совместные операции. Алиев мастерски интегрирует это в национальную стратегию: сотрудничество с НАТО дополняет двусторонние связи с Турцией через совместные учения, оборонные контракты, а также другими членами, делая Азербайджан ключевым игроком в энергобезопасности Европы и антитерроре», — резюмировал Вагабов.

Азербайджанский военный эксперт Узеир Джафаров отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией, кроме того, в целом отношения с Североатлантическим блоком с каждым днем развиваются, что подтверждается заявлениями представителей НАТО, регулярными визитами в Азербайджан, встречами на уровне руководства Министерства обороны и других военных, силовых и политических структур республики.

«Конечно, стороны укрепляют многолетнее взаимодействие, в том числе в военно-техническом направлении, которое сегодня имеет решающее значение, учитывая происходящие события в регионе и мире», — добавил он.

«Несомненно, увеличение расходов на оборону повлияет на повышение уровня боеготовности азербайджанской армии. Мы обновляем свой авиационный парк, расширяем свои возможности в сфере военного образования, военной медицины.

Южный Кавказ сегодня является центром геополитических и геостратегических процессов с участием больших государств, поэтому мы сами тоже вынуждены увеличивать военные расходы и сотрудничаем с братской Турцией, выстраиваем отношения с рядом других стран НАТО. Это, конечно, принесет нам определенную пользу. Считаю, что в силу того, что происходит вокруг нас, в частности в северном и южном направлениях, мы вынуждены думать об обороне и безопасности», — отметил эксперт.

В этой связи он напомнил о приостановке со стороны США действия 907-й поправки в отношении Азербайджана в рамках договоренностей, достигнутых в Вашингтоне: «Сотрудничество и с США, и НАТО будет только расширяться. Ожидаем, что США продолжат оказывать помощь».

Джафаров предположил, что Азербайджан в ближайшие годы также увеличит расходы на оборону, поскольку «нам еще много работы предстоит сделать в Карабахе, в том числе по восстановлению инфраструктуры, а также по части обороны и безопасности».

«Кроме того, вопрос безопасности на Каспии является важной задачей для стран данного региона. В этой связи взаимодействие с НАТО по обмену опытом, в подготовке кадров имеют важнейшее значение. Но в первую очередь сотрудничество Азербайджан-НАТО представляет особую ценность для сухопутных войск, ВМС, ВВС», — сказал он, добавив при этом, что Азербайджан начал закупку самолетов и техники 4-го и 5-го поколений.

«Это является одним из основных требований для повышения уровня обороноспособности и безопасности страны», — подчеркнул эксперт.

«Руководство республики уделяет этому вопросу серьезное внимание. Думаю, что 2025 год является для нас решающим, поскольку мы должны привести свои ВС в соответствие со стандартами НАТО», — отметил он.

Говоря об увеличении расходов на оборону на фоне происходящих событий, Джафаров указал на цели НАТО: «НАТО думает о том, чтобы обезопасить и себя, и своих партнеров, а Азербайджан тоже входит в этот список. Альянс всячески поддерживает Азербайджан, а мы заинтересованы в укреплении своей безопасности и обороны».

Также эксперт обратил внимание на недовольство со стороны региональных акторов: «Мирный договор с Арменией может быть подписан уже в следующем году. В Армении состоятся парламентские выборы, произойдут некоторые изменения, в том числе должны быть приняты поправки к конституции. Но при этом в регионе есть игроки, которые недовольны происходящими процессами на Южном Кавказе, они оказывают давление на Армению, поскольку с Азербайджаном у них такое не проходит. Эти силы пытаются заставить Армению отказаться от достигнутых договоренностей, но при Николе Пашиняне вряд ли такое возможно, думаю. Мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние армянские власти оставались у руля, и мы завершили начатое».

В целом, по его словам, сотрудничество между НАТО и Азербайджаном достойно высокой оценки, поскольку блок заинтересован в таком надежном партнере, как Азербайджан, в столь важном регионе стратегического значения.

«Если раньше наши офицеры принимали участие в мероприятиях НАТО лишь в качестве слушателей, то сегодня это уже уровень организаторов и модераторов.

С братской Турцией, которая является второй по военной мощи страной НАТО, ежедневно согласуется множество мероприятий по всем направлениям и вопросам обороны и безопасности. Сотрудничество Азербайджана с НАТО началось не сегодня. Что же касается Турции, то она является маяком, поскольку турецкая помощь нашим соединениям и частям остужает горячие головы, которые понимают, что Азербайджан – не простая страна, а страна- победитель, имеющая армию с боевым опытом», — сказал эксперт.

В НАТО, подчеркнул собеседник, этот момент прекрасно осознают и высоко оценивают достижения азербайджанской армии в деле восстановления территориальной целостности и суверенитета страны.

«Это дает повод надеяться на то, что мы еще больше расширим и укрепим свои возможности, а также учтем все недостатки. Когда идет большая работа, то бывают и недостатки, что нормально. Но главное, что это учитывается и руководством страны, и военным командованием. Поэтому я настроен весьма оптимистично относительно того, что наши Вооруженные силы станут одной из ведущих армий в регионе», — заключил Джафаров.