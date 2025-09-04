Инфекционист и эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов заявил, что с возобновлением занятий в школах и вузах во второй половине сентября увеличивается риск распространения вирусных инфекций. По его словам, скопление людей разных возрастов в закрытых помещениях — коридорах и аудиториях — создаёт условия для более тесных контактов.

Эйвазов отметил, что осень сопровождается похолоданием и нестабильной погодой, что также способствует росту заболеваний. «Ежегодно в осенне-зимний период мы наблюдаем циркуляцию острых респираторных вирусных инфекций», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в последние годы в Азербайджане активно пропагандируется вакцинация от гриппа среди уязвимых групп населения. В страну поставляются эффективные и безопасные препараты, вакцинация проводится бесплатно в первичных медучреждениях. Кроме того, ведётся санитарно-просветительская работа о способах защиты от воздушно-капельных инфекций.