Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции показал смартфон Huawei Mate X6, подаренный ему председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

Мадуро охарактеризовал устройство как «лучший телефон в мире» и подчеркнул, что «американцы не способны его взломать — ни с помощью спутников, ни с применением авиационной разведки».

Однако специалисты по информационной безопасности встретили слова венесуэльского лидера скептически. Эксперты отмечают, что любое мобильное устройство уязвимо, особенно учитывая возможности американских спецслужб. Кроме того, HarmonyOS, на которой работает смартфон, всё ещё требует доработок и не достигла уровня зрелости ведущих мировых операционных систем.