Экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров заявил, что саммит ШОС создаёт впечатление попытки сформировать антизападную коалицию.

«Будет ли успешен и жизнеспособен проект создания «антиантанты» XXI века — покажет время. А пока мы, благодаря Индии, избежали участи стать членом нового блока», — отметил дипломат.

По его словам, для Азербайджана в нынешних условиях более выигрышной является стратегия «равноудалённости или равноприближенности», позволяющая сохранить баланс и независимость на фоне мировой нестабильности.