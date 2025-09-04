Глава «Сбера» Герман Греф заявил на Восточном экономическом форуме, что во втором квартале 2025 года российская экономика вошла в фазу «технической стагнации». По его словам, июль и август показали явные признаки замедления, и экономика «приближается к нулевым отметкам».

Одним из ключевых факторов он назвал высокую ставку ЦБ. По оценкам «Сбера», к концу года она составит около 14%, тогда как для оживления экономики необходим уровень 12% и ниже. Греф добавил, что банки фиксируют тревожные макроэкономические сигналы раньше регулятора и рассчитывают, что ЦБ не допустит ухода в рецессию.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач также отмечал спад ВВП: в первом и втором кварталах экономика России сократилась на 0,6%. Два последовательных квартала падения считаются признаком технической рецессии.

Пессимистичные прогнозы расходятся с заявлениями властей РФ. Минфин обещает рост экономики на 1,5% по итогам года, а Минэкономразвития — до 2,5%. Владимир Путин при этом продолжает говорить о «сбалансированном росте» и уверяет, что Центробанк держит ситуацию под контролем.