Таможенно-пограничная служба США (CBP) изъяла в международном аэропорту Сиэтл-Такома крупную партию поддельных игрушек лабубу на сумму более $500 тыс. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации CBP, при проверке авиагруза были обнаружены 11134 куклы, которые пытались ввезти в США в коробках из-под светодиодных ламп. Общая предполагаемая розничная стоимость партии составила $513937.

В ведомстве подчеркнули, что все поддельные игрушки будут уничтожены. Задержаний по факту изъятия контрафакта пока нет.