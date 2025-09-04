Министерство поощрения добродетели Афганистана заявило о начале кампании по выявлению людей с психическими расстройствами на улицах и их последующей передаче в медицинские учреждения. Об этом сообщает телеканал RTA.

По распоряжению эмира Хайбатуллы Ахундзоды, ведомство обязано находить таких людей в столице и провинциях и передавать их под опеку Красного Полумесяца для лечения.

Граждан призвали сообщать о подобных случаях по телефону 191. В министерстве подчеркнули, что при обращении с пациентами сотрудники будут соблюдать «честь, человечность и исламские принципы», избегая жестокого обращения.