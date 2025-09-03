Газета The Telegraph сообщила, что Китай скрытно поставляет России комплектующие, которые могут использоваться в военной сфере.

Согласно исследованию, в 2023–2024 годах китайские компании передали российским фирмам, находящимся под санкциями, материалы и детали на сумму не менее 55 млн евро. Примерно четверть этих поставок — около 12,5 млн евро — поступила на предприятия особой экономической зоны «Алабуга», где производятся иранские беспилотники Shahed.

Среди экспортируемых из Китая товаров указаны авиадвигатели, микросхемы, металлические сплавы, объективы, стекловолокно и углеродное волокно — критически важные компоненты для сборки дронов.

В ходе исследования было выявлено 97 китайских поставщиков. Несмотря на официальные заявления Пекина о нейтралитете, факты указывают на углубление военного взаимодействия с Москвой.