В Италии 82-летнего жителя Лечче обвиняют в сексуальных преступлениях против 13-летней внучки, сообщает Today.it.

По версии следствия, мужчина неоднократно развращал девочку во время её приездов из Германии. Он приглашал внучку помочь помыть пикап и увозил за город, где совершал противоправные действия. Однажды нападение произошло в день рождения девочки, а один из эпизодов произошёл даже при её младшем брате.

В конце августа пострадавшая рассказала матери о происходящем. Врачи диагностировали у неё сильное тревожное расстройство, предположительно вызванное насилием. Родственник задержан, возбуждено уголовное дело.