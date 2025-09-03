Apple готовит выпуск складных устройств нового поколения. По данным аналитика Минга-Чи Куо, в 2026 году компания представит первый складной iPhone, а в 2028 году — складной iPad с экраном 18–20 дюймов в разложенном виде. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее сроки появления крупного складного устройства оставались неясными — обсуждались как варианты iPad, так и MacBook, но сейчас аналитики уверены: речь идёт именно о складном iPad.

Для обоих устройств Apple использует ультратонкое защитное стекло Corning. Компания General Interface Solutions займётся его обработкой и поставкой.

По прогнозам, Apple сможет продать от 8 до 10 миллионов складных iPhone в 2026 году и до 25 миллионов — в 2027-м. Продажи складного iPad будут скромнее из-за высокой цены.