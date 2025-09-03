Федерация дзюдо Азербайджана подвела итоги расследования инцидента между членами молодежной сборной Тунджаем Шамилем и Асланом Коцоевым, который произошел накануне поездки национальной команды в Северную Македонию для участия в Кубке Европы.

Согласно информации, оба спортсмена отстранены от участия в соревнованиях, а разбирательство проведено Дисциплинарным комитетом.

Комитет провел беседы со спортсменами, изучил их письменные объяснения, прослушал аудиозаписи с места происшествия и учел их предыдущую дисциплинарную историю, а также рекомендации тренерского штаба.

По итогам расследования Тунджай Шамиль получил бессрочное отстранение от сборной и запрет на участие в международных турнирах и тренировочных сборах под эгидой национальной команды. Его действия признаны нарушающими Этический кодекс Международной федерации дзюдо, правила ФДА и базовые ценности дзюдо.